Ко Дню защитника Отечества в Карелии подготовили уникальный фотоальбом

В зале заседания правительства РК накануне праздника – Дня защитника Отечества – ровно 20 лет назад состоялась презентация фотоальбома «Подводная лодка «Карелия»», вышедшего в издательстве «Петропресс». Фотоальбом рассказывал об истории и современности атомного подводного крейсера, который носит имя нашей республики. Спущенное на воду в 1988 году подводная лодка годом позже вошла в состав Северного флота. В 1996 году судно получило имя собственное - «Карелия». Тогда же начали устанавливать связи между экипажем подводной лодки и предприятиями и организациями республики.

«То, что делается в развитии и укреплении шефской помощи с кораблями Северного флота, с атомным подводным ракетным крейсером «Карелия», это делается большими коллективами людей. Наших предприятий, которые перечисляют средства на закупку подарков для моряков, на различные решения бытовых нужд наших уважаемых защитников Отечества»,

- заявил Александр Колесов, заместитель премьер-министра Карелии.

С 1996 года на подлодке постоянно несли службу молодые люди из Карелии. Военкомат республики специально отбирал призывников для прохождения службы на атомном подводном крейсере «Карелия». На лодке часто бывали и делегации из республики. Не только чиновники из правительства, но и представители различных предприятий и организаций. Значительная часть нового фотоальбома рассказывала о связях республики с экипажем подводной лодки. О командирах, офицерах и матросах корабля. О тех из них, кто был призван на Северный флот из Карелии. Альбом, выпущенный издательством «Петропресс» стал первым, целиком посвященным отечественному кораблю Военно-морского флота страны.

Было привычным считать тюльпаны – цветами южными. Но оказалось, что они прекрасно растут и у нас в Карелии. В 2003 году они распустились как никогда рано. В 90-е годы журналисты всегда ездили в теплицы, чтобы посмотреть, успеют ли вырасти тюльпаны к 8 марта. А двадцать лет назад тюльпанами можно было поздравить и мужчин с 23-м февраля!

Глядя на эти зеленые сочные грядки, трудно было представить, что за окном вовсю лежит снег. Вот уже второй день две симпатичные девушки, хозяйки теплицы, где росли тюльпаны, срезали уже распустившиеся цветы.

«В этом году нас пораньше порадовало солнышко, мы почувствовали в феврале, что оно у нас припекает, и температура повышается, поэтому тюльпанчики чуть пораньше зацвели. Даже к 23-му февраля они нас в этом году радуют!»

- сообщила Елена Зубец, начальница цветочного питомника.

Семь сортов любимых многими цветов выращивали в питомнике Петрозаводского комбината по благоустройству и озеленению. К женскому дню – 8 марта здесь собирались вырастить 12 тысяч тюльпанов.

«Самые популярные сорта – это, конечно, красные «Парад», «Апельдорн». Есть у нас редкие сорта, такие как «Кассини», «Лаки страйт» - это розовые с белым. Большое разнообразие! Каждая женщина будет удовлетворена. Любая раскраска! Есть фиолетовые «Негритте», то есть редкие сорта. Даже будут у нас черные тюльпаны, мы их закупили в небольшом количестве. Но это совсем на любителя»,

- перечислила Елена Зубец.

Чтобы сохранить луковицы тюльпанов, цветоводы прилагали много усилий. Хоть и росли цветы в Карелии, но характер у них был все же не наш, капризный. Эти тюльпаны сначала были посажены в землю 15 октября 2002 года, и для начала они находились в холодильной камере. В конце января их выносили в тепло питомника, и к концу февраля можно было наблюдать за тем, как они выросли. Некоторые считали тюльпаны цветами-однодневками. Но это не так, уверяли специалисты. Если за ними правильно ухаживать, они могут радовать глаз довольно долго – почти десять дней. Кстати, тюльпаны очень любят снег.

Таким было 23 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.