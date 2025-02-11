У столицы Карелии появился необычный подшефный на флоте

Городская администрация и экипаж атомной подводной лодки подписали договор о сотрудничестве. «Границы Петрозаводска расширились» - так мэр столицы Карелии Виктор Масляков прокомментировал подписание документа.

В дивизии Северного флота, где служила эта подводная лодка «Б-388», было шесть кораблей. И с 11 февраля 2005 года у всех у них появились шефы. Задачей подшефного корабля Петрозаводска была охрана стратегических ядерных сил нашей страны.

«Атлантический океан, Северно-Ледовитый, проделан большой океанский путь», - сообщил Олег Непряхин, командир подводной лодки.

Корабль базировался в Заозерске. А в Петрозаводске в то время жил почетный гражданин города Заозерска Апнери Региня, он каждый год ездил к себе на родину на праздник Военно-морского флота. Вместе с Советом ветеранов он и его коллеги решили выступить с инициативой, чтобы Петрозаводск взял на себя шефство над подводной лодкой. Для начала обратились с этим предложением в администрацию города. И в нашей мэрии откликнулись на предложение с удовольствием. Бывший командир атомной подводной лодки Валентин Корзунин сообщил: «Сначала выбирали, конечно, надводный корабль. Но решили, что над таким кораблем город не сможет взять шефство».

У нас в городе особое отношение к флоту. Это не раз подчеркивалось на церемонии подписания договора. Один из заместителей мэра Сергей Костин – бывший моряк. Петрозаводск славился традициями, история Клуба юных моряков насчитывала множество славных страниц, есть у нас и Речное училище. После подписания и традиционного обмена подарками поступило первое предложение – руководство подлодки пригласило 23 февраля делегацию из Петрозаводска к себе в гости. Мэр Масляков пообещал. Все надеялись, что к тому моменту будет принято официальное решение присвоить кораблю название – Петрозаводск.

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Городская поликлиника №4 отмечает день рождения. Она была открыта 11 февраля 1985 года. Тогда ее построили на средства, которые горожане заработали сами на субботниках, во что сегодня трудно поверить. Как поживало это медицинское учреждение в 2005 году, в день своего двадцатилетия? Журналисты телеканала «Ника Плюс» накануне посетили это лечебное учреждение и удостоверились, что оно и молодо, и прекрасно!

Например, при поликлинике открылся учебно-методический центр, где занятия проводили постоянно. Открытие такого центра стало возможным благодаря средствам фонда обязательного медицинского страхования. На них же проводили полное техническое переоснащение поликлиники. Доктор с ручкой в руках – это был вчерашний день. И в поликлинике так уже не работали – ни узкие специалисты, ни терапевты. Всех пересаживали за компьютеры.

«Врач на своем рабочем месте будет иметь информацию абсолютно всю, - заверил главный врач поликлиники №4 Геннадий Суровцев. – На всех пациентов создана база данных. Кстати, на заполнение новых льготных рецептов (о чем жаловались врачи в период, когда вступил в силу закон о монетизации льгот) уходило гораздо меньше времени, если все заполнять на компьютере. И больше времени оставалось на общение с пациентами.

В поликлинике был и кабинет стоматолога. Мария Жарикова работала в нем со дня основания поликлиники. Все изменилось – снимки зуба она получала теперь прямо на монитор. А лучевая нагрузка на пациента при этом снизилась в 6-8 раз. Еще одно из последних достижений в поликлинике №4 – это современный кабинет пульмонолога, который открылся в августе 2003 года. Пациентов с различными заболеваниями легких было много, их вела Ольга Маркелова, работая в тесном сотрудничестве с Республиканским респираторным центром. Благодаря профилактической работе на ее памяти тяжелых случаев госпитализации не было.

В России в те годы столь технически оснащенных поликлиник, по словам Геннадия Суровцева, было совсем мало. Кроме того, там по одной крышей человек мог получить всю комплексную медицинскую помощь. Стоматологическую, детскую, гинекологическую и, конечно, терапевтическую.

Сегодня мы поздравляем поликлинику с сорокалетием и желаем дальнейшего процветания, а ее сотрудникам – успехов и счастья!

Таким было 11 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.