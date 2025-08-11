В Карелии чаще, чем в других регионах России, страдают люди в ДТП

Аналитики отметили: количество пострадавших в ДТП в Карелии в первом полугодии 2025 года составило 100,2 на 100 тыс. населения. Показатель вырос на 23,2%, если сравнивать с предыдущим годом, сообщает "РБК Карелия".

Также в статистике отметили и другие регионы России, где пострадало много людей в ДТП. Это Калмыкия, Тува, Костромская и Тюменская области.

Рейтинг был составлен на основе данных МВД РФ. В статистику входят ДТП с автобусами, грузовыми и легковыми автомобилями. © «Петрозаводск говорит»