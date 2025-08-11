Десятки домов в Петрозаводске останутся без горячей воды

В ближайшую субботу жильцы десятков домов в Петрозаводске останутся без горячей воды. Об этом предупредили в компании «РКС-Петрозаводск».

Коммунальщики будут проводить работы на трубопроводе на Комсомольском проспекте. В июле там было выявлено повреждение. Ремонт необходим для надежной работы этого участка зимой.

В результате 16 августа с 2:00 до 21:00 без горячей воды останутся жильцы почти 50 многоквартирных домов на Кукковке. Адреса: ул. Балтийская, д. 6, 14а, 22а, 23, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 61, 63, пр. Комсомольский, д. 8, 11, 11в, 11г, 11д, 11ж, 11и, 11к, 11л, 11м, 11н, 11п, 19б, ул. Ровио, д. 3а, 4а, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 19а, 20, ул. Питкярантская, д. 14, 28, 30, ул. Лыжная, д. 8а, 12, 26, ул. Фролова, д. 15, ул. Торнева д. 7б, ул. Мончегорская, д. 18, пр-д Курганский, д. 6, пр. Карельский, д. 4, ул. Ильича, 53. © «Петрозаводск говорит»