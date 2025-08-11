Петербуржец обманывал таможню и провозил товары для перепродажи

Два года житель Санкт-Петербурга провозил под видом личных вещей дорогую технику, которую позже продавал. Его раскрыли и привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина за два года провез свыше 2 тыс. единиц электроники на общую сумму 18,5 млн рублей. Также он уклонился от уплаты таможенных платежей, их общая сумма составила более 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Его передали в суд. © «Петрозаводск говорит»