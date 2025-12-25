25 декабря 2025, 11:53
Молодая женщина сбита на пешеходном переходе в Петрозаводске
На Древлянке произошло ДТП с участием пешехода
Фото ГАИ
В Петрозаводске 24 декабря под колеса автомобиля попала молодая женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, все случилось на Финском проезде. 56-летний водитель автомобиля Toyota не заметил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда горожанка получила травмы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
