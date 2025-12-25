Морозы ударили на черноморском побережье России

На черноморское побережье России пришли настоящие холода. В ночь на 25 декабря температра воздуха упала ниже нулевой отметки на многих курортах, рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Так, в поселке Черноморское и Евпатории Крыма ночью холодало до минус 5 градусов, в Феодосии до минус 2, в Керчи до минус 3. В Тамани Краснодарского края похолодало до минус 3 градусов, в Анапе было минус 6, в Новороссийске минус 4, в Геленджике и Джубге минус 2.

