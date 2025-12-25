Бывшего юриста Центра спортивной подготовки судят в Петрозаводске

25 декабря в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника юридического отдела Центра спортивной подготовки Карелии Натальи Тетеревой. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Прокурор Максим Геньба зачитал обвинительное заключение. В вину Тетеревой ставится то, что она принимала на работу по фиктивным договорам людей, которые не собирались работать в Центре спортивной подготовки. Таким образом были трудоустроены дочь Тетеревой и ее приятельница.

По версии следствия, фиктивно трудоустроенные граждане были введены подсудимой в заблуждение. В общей сложности с 2021 по 2024 год Тетерева похитила 842 тысячи рублей, которые, по версии гособвинениея, она использовала по своему усмотрению. Сама Наталья Тетерева вину признает и с обвинением согласна.

В ходе судебного процесса был допрошен бывший руководитель Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков, ранее получивший 12 лет колонии строгого режима за покушение на бизнесмена Леонида Белугу в 2002 году.