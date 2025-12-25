Карельскому ученому присвоено звание «Профессор РАН»

Заведующей лабораторией экологической биохимии Института биологии Карельского научного центра РАН Светлане Мурзиной присвоено звание «Профессор РАН». Об этом сообщили в пресс-службе карельской научной организации.

Светлана Мурзина — доктор биологических наук, автор почти 90 научных публикаций. Основные направления ее исследований включают изучение водных биологических ресурсов.

В этом году было открыто лишь 8 вакансий на всю страну в отделении биологических наук на звание «Профессор РАН», тем ценнее становится его присвоение, которое стало первым в истории КарНЦ РАН.

Почетное звание «Профессор РАН» присваивается российским ученым или ученым с российским гражданством, которые имеют значимые научные достижения, научные труды важного значения для определенной области науки, а также по ряду иных показателей.