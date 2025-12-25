Женщина шла по дороге в Петрозаводске и оказалась под машиной

Днем 24 декабря в Петрозаводске на улице Краснофлотской автомобиль сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 30-летняя водитель автомобиля Mazda совершила наезд на 33-летнюю женщину, которая просто шла по дороге, не собираясь ее переходить.

В результате происшествия пешеход получила травмы. Обстоятельства ДТП выяснят специалисты.

Ранее сообщалось о том, что еще одна молодая женщина попала под машину на Древлянке.