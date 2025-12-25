25 декабря 2025, 12:16
Женщина шла по дороге в Петрозаводске и оказалась под машиной
Автомобиль сбил человека на улице Краснофлотской в карельской столице
Фото ГАИ
Днем 24 декабря в Петрозаводске на улице Краснофлотской автомобиль сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, 30-летняя водитель автомобиля Mazda совершила наезд на 33-летнюю женщину, которая просто шла по дороге, не собираясь ее переходить.
В результате происшествия пешеход получила травмы. Обстоятельства ДТП выяснят специалисты.
