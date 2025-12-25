Дополнительные междугородние автобусы к Новому году ввели в Карелии

Автовокзал Петрозаводска открыл продажу билетов на дополнительные рейсы из Петрозаводска в города Карелии и обратно. Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранса».

В предновогодние дни назначены дополнительные рейсы до Кеми, Кондопоги, Костомукши, Медвежьегорска, Пудожа, Сегежи и Сортавалы.

29 декабря рейс № 528 «Петрозаводск – Костомукша через Сегежу» отправится из Петрозаводска в 21:30, а 30 декабря в 12:00 – из Костомукши.

30 декабря рейс № 532 «Петрозаводск – Сортавала» отправится из столицы Карелии в 12:15, а из Сортавалы – в 18:35. Рейс № 525Э «Петрозаводск – Пудож Экспресс» отправится в 15:35 из Петрозаводска, из Пудожа – в 23:35. Рейс № 502Э «Петрозаводск – Кемь Экспресс» отправится в 16:50 из Петрозаводска, а 31 декабря в 0:20 – из Кеми.

31 декабря рейс № 527 «Петрозаводск – Сегежа через Кондопогу и Медвежьегорск» отправится в 08:00 и 08:05 из Петрозаводска, в 14:15 и 14:20 – из Сегежи. Рейс № 525Э «Петрозаводск – Пудож Экспресс» отправится в 09:00 из Петрозаводска.