25 декабря 2025, 12:42
Работники банка спасли старушку в Петрозаводске от злодеев
Мошенники попытались похитить накопления 83-летней пенсионерки
Фото: МВД по РК
В полицию Петрозаводска обратилась 83-летняя женщина. Горожанка рассказала о том, что чуть не стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По словам пенсионерки, с ней связался якобы следователь, который сообщил, что все деньги женщины должны пройти проверку. Он отправил ее в банк обналичивать средства. Однако там бдительные сотрудники заметили, что горожанка пытается снять 750 тысяч рублей, и отговорили ее это делать.
По факту покушения на мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
