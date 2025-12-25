Работники банка спасли старушку в Петрозаводске от злодеев

В полицию Петрозаводска обратилась 83-летняя женщина. Горожанка рассказала о том, что чуть не стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пенсионерки, с ней связался якобы следователь, который сообщил, что все деньги женщины должны пройти проверку. Он отправил ее в банк обналичивать средства. Однако там бдительные сотрудники заметили, что горожанка пытается снять 750 тысяч рублей, и отговорили ее это делать.

По факту покушения на мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

