Пенсионер хотел заработать тридцать тысяч и лишился своей квартиры

8 августа в Петрозаводском городском суде завершилось рассмотрение поучительного для доверчивых граждан уголовного дела, возбужденного против Эдуарда Михайлова. Дело рассматривалось в особом порядке. Михайлов полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение и пошел на сотрудничество со следствием. Он обвинялся по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и в двух преступлениях по статье 303 ч.3 (фальсификация доказательств).

В результате аферы, которая легла в основу уголовного дела, потерпевший Александр Николаевич лишился двухкомнатной квартиры в Петрозаводске и двух машин.

Ущерб от действий мошенников был оценен в 3,776 миллиона рублей.

Ранее Михайлов был дважды осужден на мошенничество, но отделался условными сроками.

В этой уголовной истории фигурирует и небезызвестный Владислав Ан. Ранее он уже был осужден за мошенничество, а в уголовном процессе по делу бывшего министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова фигурировал в качестве свидетеля передачи взятки экс-министру. Рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Ана, в Петрозаводском городском суде запланировано на сентябрь.

В день, когда планировались прения сторон и вынесение приговора, Эдуард Михайлов частично возместил ущерб, но на незначительную сумму. Буквально за несколько часов до начала судебного заседания он передал потерпевшему 100 тысяч рублей. Под эту марку Эдуард Михайлов и его адвокат пытались перенести дату судебного заседания, чтобы дать время подсудимому загладить вину и погасить более существенную часть ущерба. Потерпевший тоже был склонен еще раз поверить обманщику. Но судья Татьяна Петина посчитала, что у подсудимого и так было достаточно времени, чтобы выплатить потерпевшему более значительную сумму в счет причиненного ущерба.

О том, как удалось обвести пенсионера «вокруг пальца», он сам подробно рассказал журналисту нашего издания.

История, в результате которой Александр Николаевич лишился своего имущества, приключилась с ним в 2018 году. К нему обратился приятель с просьбой перекинуть деньги на счет Александра Николаевича за вознаграждение. Речь шла о 3 миллионах рублей. За оказанные услуги пенсионеру пообещали 30 тысяч рублей. Операция была нехитрая: Александру Николаевичу нужно было снять со своего счета деньги и передать их тому, на кого укажет приятель. Пенсионер снял деньги и сел в свою машину. На соседнее с водителем сиденье опустился приятель Александра Николаевича, а на заднее пассажирские сиденье сел незнакомый гражданин с портфельчиком. Как потом выяснилось, Эдуард Михайлов.

«Приятель говорит, отдай ему деньги, он спешит, его ждут в банке, нужно срочно отправить три миллиона. Я отдаю, он мне ни слова не говорит. Я спросил про расписку. Приятель уверил, что все будет нормально, напишет расписку»,

- рассказал потерпевший.

Через несколько дней Александр Николаевич вновь завел разговор о расписке. Ему вновь пообещали дать ее позже. Он рассказал эту историю знакомому риелтору, который сразу почувствовал подвох. Риелтор поинтересовался, смотрел ли пенсионер документы, от кого пришел перевод и на каком основании. Александр Николаевич пошел в банк, чтобы прояснить ситуацию, и с ужасом увидел, что деньги ему переведены по договору займа. Естественно, расписку пенсионер не получил. Зато обнаружил, что у него заблокированы все банковские карты.

«Тогда я понял, в какую схему попал»,

- сказал Александр Николаевич.

Следующие несколько лет превратились для пожилого мужчины в кошмар. Был наложен арест на квартиру в Петрозаводске. Вторая квартира у Александра Николаевича была в Суоярви, но ему фактически не принадлежала. Он дал деньги в долг под залог квартиры. Когда долг погасили, пенсионер вернул квартиру владельцам.

Еще в 2018 году он обратился с заявлением в полицию. Пока шло расследование, рассказал потерпевший, злоумышленники подали заявление в Арбитражный суд РК. Александра Николаевича признали банкротом. Он лишился квартиры и двух машин. Сейчас пенсионер живет у знакомых, а его дочери, которая тоже жила в петрозаводской квартире, приходится снимать жилье.

Потерпевший рассказал, что расследование сдвинулось с мертвой точки после его встречи с начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Юрием Одинцовым. Дело было передано в карельский Следком. Эдуард Михайлов дал признательные показания, и дело дошло до суда.

В связи с тем, что подсудимый выплатил пенсионеру 100 тысяч рублей, сумма ущерба была снижена до 3,676 миллиона рублей. Прокурор Владимир Луценко отметил, что вина Эдуарда Михайлова полностью доказана, а инкриминируемые ему преступления совершены в период испытательного срока по условным приговорам Пряжинского и Кондопожского судов. Одновременно гособвинитель отметил, что Михайлов активно содействовал в раскрытии преступлений и полностью признал свою вину. Так как в результате мошеннических действий пенсионер лишился единственного жилья и в силу возраста не может приобрести себе новую квартиру, Владимир Луценко посчитал, что наказание должно быть связано с реальным лишением свободы.

Прокурор просил назначить Эдуарду Михайлову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, лишить права заниматься юридической деятельностью на полтора года и удовлетворить гражданский иск к подсудимому в полном объеме, то есть в сумме 3,676 миллиона рублей.

Адвокат подсудимого просил не лишать Михайлова свободы. Луценко отметил, что уже дважды Эдуарду Михайлову выносились условные приговоры:

«Условное осуждение не повлияло на нашего подсудимого. Он не исправился и совершает новые преступления, также тяжкие».

К тому же Владимир Луценко заметил, что ущерб до сих пор не возмещен, хотя досудебное соглашение заключено очень давно:

«Он начал возмещать ущерб, только когда гособвинитель ему об этом прямо сказал в прошлом судебном заседании. А до этого была полная тишина по этому поводу».

Эдуард Михайлов сказал, что предложил Александру Николаевичу переписать на него один из объектов собственности в качестве залога до момента возмещения ущерба. Правда, это предложение осталось только устным обещанием.

В своем последнем слове Михайлов попросил прощения у потерпевшего:

«Отвратительно повел себя на такое дело. Очень хочется остаться на свободе, потому что хочется загладить причиненный ущерб».

Он отметил, что участвует в инвестиционных проектах, которые без него встанут:

«Я даже готов в двойном, тройном размере возместить Александру Николаевичу ущерб, лишь бы остаться на свободе».

Судья Татьяна Петина назначила Михайлову наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишения права заниматься юридической деятельностью на полтора года. В качестве возмещения материального ущерба с Эдуарда Михайлова должно быть взыскано в пользу потерпевшего 3,676 миллиона рублей. Михайлова взяли под стражу в зале суда.

Эта уголовная история — лишнее напоминание гражданам: не соглашайтесь на сомнительные операции. Ведь за перспективу заработать 30 тысяч рублей можно лишиться всего своего имущества, оставшись на старости лет на улице. © «Петрозаводск говорит»