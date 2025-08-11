11 августа 2025, 16:45
Молодая женщина и дети пострадали в ДТП на юге Карелии
Отечественный автомобиль перевернулся в Питкярантском округе
Фото ГАИ
Сегодня днем в Питкярантском округе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ГАИ, все случилось в 12:40 на 76-м километре дороги Суоярви-Койриноя. 29-летняя водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое юных пассажиров, детям 7 и 8 лет. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»