11 августа 2025, 16:45
Происшествия

Молодая женщина и дети пострадали в ДТП на юге Карелии

Отечественный автомобиль перевернулся в Питкярантском округе
ДТП в Питкярантском округе
Фото ГАИ

Сегодня днем в Питкярантском округе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, все случилось в 12:40 на 76-м километре дороги Суоярви-Койриноя. 29-летняя водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое юных пассажиров, детям 7 и 8 лет. Обстоятельства случившегося выясняются. © «Петрозаводск говорит»

