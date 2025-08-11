Историк прокомментировал визит европейских дипломатов в Сандармох

5 августа, в неофициальный День памяти жертв Большого террора, урочище Сандармох в Медвежьегорском районе посетили европейские дипломаты. Они считают, что в этом месте было захоронено от 6 до 9 тысяч незаконно репрессированных людей разных национальностей.

Доктор исторических наук, профессор ПетрГУ Сергей Веригин, являющийся одним из авторов книги «Загадки Сандармоха», рассказал журналистам сайта «Республика», что, по его мнению, урочище стало политизированным местом: «Это все раздуто и политизировано западной стороной. Всех, кто был репрессирован и чье место захоронения было неизвестно, «Мемориал»* стал вносить в списки Сандармоха. Они все вписывают в Сандармох, им это очень выгодно. Говорят, что это самое крупное захоронение жертв политических репрессий, это преступления Сталина. А теперь они и Россию во всем обвиняют».

Сандармох — это лесное урочище, ставшее в 1937-1938 годах местом массовых расстрелов и захоронений сталинских репрессий. Документально установлен только тот факт, что в этом месте погибли представители первого соловецкого этапа — 1111 человек. Всего же, по мнению ученого, в этом месте покоится от 1,5 до 2 тысяч человек, в числе которых — расстрелянные финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны пленные красноармейцы. Такую гипотезу Сергей Веригин выдвинул вместе со своим коллегой Юрием Килиным. Доказательства данной версии были найдены российскими поисковиками.

5 августа в Сандармохе европейские дипломаты столкнулись с недовольством местных активистов. В ход даже пошли плевки и бутылки с водой. Читайте большой репортаж из Сандармоха с аналитическими комментариями карельских историков.

*Историческое общество «Мемориал» признано Минюстом РФ иностранным агентом

Фото: «Республика» / Сергей Юдин