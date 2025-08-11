11 августа 2025, 17:17
Ремонт на Чапаева изменит три маршрута троллейбусов

Маршруты, которые ходят на Древлянку, изменят схему движения
Троллейбус в городе
Фото: «Петрозаводск говорит»

Ремонт на улице Чапаева затронет маршруты №1, №7, №8. Первые два изменят схему движения, а последний временно отменится, предупреждает администрация Петрозаводского городского округа. 

Троллейбусы по маршрутам №1 и №7 будут доезжать до железнодорожного вокзала. После этого транспорт развернется и поедет по проспекту Ленина. 

Изменения в маршртах связаны с устройством наружных подводящих сетей ливневой канализации на улице Чапаева. Работы начнутся 18 августа, закончить их планируют к 24 августа. © «Петрозаводск говорит»

