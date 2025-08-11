В Карелии количество лесных пожаров сократилось до двух

Обстановка с лесными пожарами в Карелии стабилизировалась. Специалисты авиалесоохраны, МЧС, представители арендаторов и добровольцы контролируют ситуацию, в настоящее время в тушении задействовано более 60 человек и 4 единицы техники.

– На сегодняшний день на территории Карелии действует 2 лесных пожара - в Беломорском округе на площади 702 га (его удалось локализовать) и в Суоярвском на площади 7 га. С утра специалисты ликвидировали 4 возгорания в Калевальском, Медвежьегорском, Лоухском и Пудожском районах, – сообщил об успехах огнеборцев в своем телеграм-канале Глава республики Артур Парфенчиков.

Напомним, что на территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Во избежание ухудшения лесопожарной обстановки Минприроды Карелии продлило режим ограничения пребывания граждан в лесах до 18 августа.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия