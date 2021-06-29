Петрозаводчане пожаловались на отсутствие вакцины в прививочном пункте

Петрозаводчане, пришедшие сегодня днем в прививочный пункт в ТРК «Лотос Plaza», столкнулись с неожиданными проблемами. Люди заняли очередь, но прививку им сразу не сделали, пришлось ждать и гадать, получат ли они порцию защиты от вируса сегодня или нет. О произошедшем «Петрозаводск говорит» рассказал наш читатель Роман.

Прививочный пункт на Древлянке открывается в 13 часов и работает до 17 часов. Роман приехал заранее в 12:15, чтобы занять очередь. По его словам к этому моменту там уже находились около 25 человек. За 15 минут до открытия работники прививочного пункта вынесли всем бланки для заполнения. Люди заполнили документы и выстроились в очередь. Стало идти время, но в кабинет никто не входил и не выходил. Тогда-то и пошли слухи, что препарата нет.

«Только через 40 минут они не сами вышли, а возникли слухи, потому что никто из кабинета не выходил, никого не вакцинировали, о том, что вакцины просто на просто нет и будет она или нет, они не знают, до них эту информацию не доносят».

Некоторые люди остались ждать в очереди, как и Роман.

«Сейчас тут человек 15 продолжают оставаться»,

- сообщил мужчина, уточнив, что на часах уже 14:05.

«Грубо говоря потерял два с половиной часа своей жизни, наверное, еще полчаса продержусь...Перед началом даже не предупредили о том, что нет вакцины и не ждите».

Роман написал министру здравоохранения региона Михаилу Охлопкову, чиновник ответил: «Решаем». Также горожанин написал главе Артуру Парфенчикову – ответом стала тишина. В поликлинике, по словам мужчины, тоже ничего не знают.

Попытки нашего издания дозвониться до пресс-службы регионального Минздрава - ни к чему не привели. Трубку так никто и не снял. Однако в 14:39 петрозаводчанин сообщил, что вакцину в прививочный пункт все-таки доставили.

«Вакцину привезли спустя полтора часа», - рассказал Роман. (фото avaclinic.ru)