Рабочие профессии в Карелии за год получили 570 осужденных

Закончился учебный год в профучилищах №31 и 30, входящих в систему ФСИН России. Профильное образование в них получают на базе СИЗО и исправительных колоний. В минувшем сезоне успешно завершили обучение 570 осужденных. Они освоили 17 различных рабочих профессий, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Карелии.

Некоторые учащиеся получили квалификацию сварщиков и машинистов котельной, другие стали мастерами мебельного и столярного производств, освоили паркетные и плиточные работы. Часть осужденных обучилась профессиям оператора швейного оборудования, фрезеровщика, повара, швеи, пожарного и другим.

Каждая из этих специальностей актуальна не только для производств в колониях, куда выпускники могут устроиться. На свободном рынке труда Карелии эти профессии тоже востребованы, отмечают в УФСИН.

Набор учащихся на следующий год стартует в августе. Обучение будет продолжаться от трех месяцев до одного года, в зависимости от выбранной специальности. Фото: helpiks.org