Парфенчиков рассказал о петрозаводчанине, у которого выявили Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков уточнил собственную информацию о мужчине, у которого сегодня был подтвержден коронавирус. По словам губернатора, заболел сотрудник ЗАО «Холод Славмо», а не молокозавода «Славмо». Ранее наш портал уже опубликовал заявление исполнительного директора «Славмо», опровергнувшего заражение их сотрудника. Это два разных предприятия, находящиеся в разных частях Петрозаводска.

Сейчас заболевший мужчина находится в госпитале для ветеранов - центральном медицинском учреждении Карелии для лечения пациентов с коронавирусом. У пациента имеются все признаки Covid-19.

Все необходимые мероприятия по выявлению контактов проведены - мужчина контактировал с двумя коллегами. К производству продукции на предприятии он не имеет никакого отношения.