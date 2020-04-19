На АО «Славмо» опровергли информацию главы РК о заболевшем COVID-19

19 апреля на страничке главы РК Артура Парфенчикова во «ВКонтакте» появилась информация, что коронавирусная инфекция выявлена у 62-летнего сотрудника петрозаводского молококомбината «Славмо».

Исполнительный директор АО «Славмо» Анатолий Булдаков сообщил, что эта информация не соответствует действительности, и среди сотрудников петрозаводского молококомбината не выявлено случаев заражения COVID-19. Руководство комбината уже связалось с минздарвом РК, карельским управлением Роспотребнадзора и пресс-службой карельского губернатора.

По словам Булдакова, речь идет о ЗАО «Холод Славмо», у сотрудника которого выявлена опасная инфекция. Предприятие «Холод Славмо», выпускающее мороженое, к петрозаводскому комбинату не имеет никакого отношения. Им владеет питерская компания ООО «Холод Славмо СПб».

Анатолий Булдаков рассказал, что на молококомбинате уже три недели действуют усиленные меры безопасности. По его словам, три раза за смену все помещения предприятия обрабатывают хлорсодержащим раствором, трижды за смену у всех сотрудников измеряют температуру, все работники снабжены индивидуальными средствами защиты, в тридцати местах на территории предприятия установлены дезинфицирующие средства для обработки рук, а вход на предприятие возможен только при наличии масок и одноразовых перчаток.