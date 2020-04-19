19 апреля 2020, 11:42
Сотрудник молокозавода «Славмо» заразился коронавирусом
Число заболевших Covid-19 в Карелии достигло 28
Сегодня в Карелии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Заболел 62-летний мужчина - сотрудник молокозавода «Славмо». Источник его заражения пока не известен - мужчина с супругой из Карелии никуда не выезжали, соблюдали все меры профилактики заражения.
Таким образом, общее количество заразившихся в республике выросло до 28. В Петрозаводске это 17-й пациент с коронавирусом.