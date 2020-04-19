Сотрудник молокозавода «Славмо» заразился коронавирусом

Сегодня в Карелии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Заболел 62-летний мужчина - сотрудник молокозавода «Славмо». Источник его заражения пока не известен - мужчина с супругой из Карелии никуда не выезжали, соблюдали все меры профилактики заражения.

Таким образом, общее количество заразившихся в республике выросло до 28. В Петрозаводске это 17-й пациент с коронавирусом.