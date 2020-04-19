Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Пасхой

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил православных верующих с праздником Пасхи. Поздравление губернатор опубликовал на своей странице в соцсети.

Парфенчиков поблагодарил всех, кто остался в праздничную ночь в своих домах, отказавшись от похода в храм из-за непростой эпидемиологической ситуации. Губернатор отметил, что для многих это было непростое решение.

«Желаю всем крепкого здоровья, и пусть в каждом доме царят мир и любовь! Христос Воскресе!» - написал глава республики.