Двое больных Covid-19 в Карелии - в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов, которым поставлен диагноз Covid-19. Всего таких людей на сегодняшний день в республике 27.

Одиннадцать пациентов в возрасте от 33 до 74 лет находятся в многопрофильном центре для лечения больных коронавирусной инфекцией. Состояние девяти пациентов удовлетворительное (у четырех больных - легкая степень Covid-19), у одного больного - средней степени тяжести, еще один - тяжелый, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

Еще восемь человек, в том числе 4-месячный ребенок, получают лечение в республиканской инфекционной больнице. Один пациент в тяжелом состоянии, один готовится к выписке. Состояние остальных стабильное.

Остальные заболевшие лечатся дома. Все они - на карантине.