У Карелии чуть не украли Онежское озеро

В 60-70-е годы уровень воды в Каспие катастрофически падал. Обсыхали водозаборы, порты, причалы. Страдали народы Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана и часть Российского побережья. И высокое советское руководство решило перебросить воду Онежского озера в Каспийское море. Общественность заступалась и добилась того, что уменьшили норму с 20 км3 до 3,5 км3. Эти планы убили бы Онежское озеро и вряд ли помогли морю Каспийскому. Однако, грандиозный строительный и инженерный проект не осуществился по причинам природного характера.

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.