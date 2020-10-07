Часть студентов ПетрГУ перешла на дистанционное обучение

Три группы в ПетрГУ две недели будут учиться удаленно. Дистанционное обучение введено в связи с контактом с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на преподавателей и вуз сообщает «ГТРК Карелия».

Преподаватели раздадут задания для самостоятельного изучения, а часть занятий будут проводить в дистанционном формате.

Общее количество заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 4392. Также 7 октября стало известно, что в республике еще три класса в школах Петрозаводска и Кондопоги перещди на дистанционное обучение из-за коронавируса.