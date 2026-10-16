Телевидение и радио перестанут работать в Петрозаводске

Отключения ТВ-сигнала ожидаются в городах и поселках Карелии

Фото: Алиса ИИ

Радиотелевизионный передающий центр Карелии представил график отключений сигнала в республике на следующую неделю.

Плановые профилактические работы затронут как Петрозаводск, так и районы республики. Так, в столице Карелии 19 октября с 1:00 до 10:00 не будут работать эфирные телеканалы, а также «Радио России» и «Маяк». 20 октября с 9:00 до 14:00 замолчат радиостанции «Юмор ФМ», «Дети ФМ» и «Радио Вера».

В разные дни недели отключения ТВ-сигнала ожидаются также в Сортавале, Лахденпохье, Муезерском, а также в населенных пунктах Ковера, Ладва-Ветка, Лоймола, Надвоицы, Найстенъярви, Пиндуши.

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