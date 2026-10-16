Сохранить накопления родных от мошенников помог принцип «второй руки»

Исследование ВТБ показало, кому россияне доверяют контроль над своими банковскими операциями и почему решают разделить эту ответственность с близким человеком

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Опрос клиентов* банка, пользующихся защитным сервисом «второй руки», показал: чаще всего его подключают, чтобы уберечь от мошенников деньги родителей, своих детей (34%) и супругов (29%).

С 1 сентября 2025 года сервис «второй руки» стал для банков обязательным. Он даёт возможность передать контроль над операциями по счёту родственнику или другу: тот подтверждает либо отклоняет переводы и другие действия, если они вызывают у него подозрения. Порог суммы, начиная с которой требуется одобрение доверенного лица, клиент устанавливает сам. При этом помощник не получает доступа к счёту и не вправе совершать операции самостоятельно.

Как выяснили аналитики ВТБ, чаще всего защитный сервис «второй руки» для одобрения крупных операций доверенным лицом оформляют пожилым родителям (50%). В 7 из 10 случаев помощниками для них выступают молодые люди 18–25 лет, и больше половины из них — женщины.

Интересно, что дополнительную защиту детям чаще подключают женщины (54%), тогда как мужчины в основном становятся помощниками для своих родителей (60%) и жён (38%)**.

Доверенные лица 25–54 лет чаще других оформляют сервис для детей (45%), молодые люди 18–24 лет — для родителей (71%) и друзей (29%), а клиенты старше 55 лет — для супругов (48%). В 9 случаях из 10 сервис активируют по инициативе помощника.

Среди главных причин, по которым клиенты пользуются услугой: риск мошенничества (46%), забота о близком (43%), подстраховка на случай потери телефона или карты (28%) и помощь менее финансово грамотному родственнику (26%).

Ранее в ВТБ выяснили, что 70% клиентов банка, пользующихся сервисом «второй руки», старше 60 лет. У 69% подключивших услугу на счетах хранится до 2 млн рублей, у 26% — от 2,5 млн рублей, у 2% — от 15 млн рублей.

*Опрос проведен среди взрослых россиян – клиентов банка, подключивших в ВТБ сервис «второй руки» (и «защитники», и «защищаемые»).

**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.