Жителя Карелии оштрафовали за игнорирование медкомиссии в военкомате

Мужчина пытался оспорить постановление о штрафе в суде, но жалобу не удовлетворили

фото «Петрозаводск говорит»

Жителя Карелии оштрафовали за то, что он не прошел медицинскую комиссию перед военными сборами. Мужчина пытался оспорить штраф, но не смог.

Как следует из материалов с сайта Сортавальского городского суда, отобранный для прохождения военных сборов мужчина в марте получил повестку для явки в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования.

В назначенное время он не явился, поэтому пройти медкомиссию ему нужно было самому. В назначенную дату он предоставил результаты в военкомат. В связи с чем мужчину привлекли к административной ответственности – ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Мужчина не согласился и обратился в суд с жалобой. Он указал, что направление на медицинское освидетельствование в военном комиссариате не получал, а самостоятельно медкомиссию он проходить не должен. Мужчина просил отменить вынесенное постановление. Суд жалобу рассмотрел, но штраф не отменил, так как счел доводы несостоятельными. Решение пока не вступило в силу.