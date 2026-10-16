Жителя Карелии оштрафовали за игнорирование медкомиссии в военкомате

Жителя Карелии оштрафовали за то, что он не прошел медицинскую комиссию перед военными сборами. Мужчина пытался оспорить штраф, но не смог.
Как следует из материалов с сайта Сортавальского городского суда, отобранный для прохождения военных сборов мужчина в марте получил повестку для явки в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования.
В назначенное время он не явился, поэтому пройти медкомиссию ему нужно было самому. В назначенную дату он предоставил результаты в военкомат. В связи с чем мужчину привлекли к административной ответственности – ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
Мужчина не согласился и обратился в суд с жалобой. Он указал, что направление на медицинское освидетельствование в военном комиссариате не получал, а самостоятельно медкомиссию он проходить не должен. Мужчина просил отменить вынесенное постановление. Суд жалобу рассмотрел, но штраф не отменил, так как счел доводы несостоятельными. Решение пока не вступило в силу.