Компании из Петрозаводска запретили вывозить лес

После многократных нарушений, выявленных Россельхознадзором, суд ограничил вывоз древесины для петрозаводской фирмы

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В Петрозаводске лесозаготовителю запретили вывозить хвойную древесину из-за отсутствия сертификатов. Иск Россельхознадзора удовлетворил суд.

Специалисты обратились в Арбитражный суд Карелии с требованием запретить фирме вывозить хвойную древесину из карантинных фитосанитарных зон без карантинного сертификата. К такому шагу Россельхознадзор подтолкнули выявленные множественные нарушения в 2023-2026 годах.

Фирма неоднократно вывозила хвойную древесину за пределы карантинной фитосанитарной зоны, но сведений об оформлении в этот период карантинных сертификатов в федеральной государственной информационной системе нет. По закону такие сертификаты должны сопровождать каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинной фитосанитарной зоны.

Фирме выдавали предостережения. Но в итоге ведомство обратилось в суд, который вынес запрет на вывоз древесины без сертификата из карантинных фитосанитарных зон на период действия карантинного режима.