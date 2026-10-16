Грузовик завалился на бок на трассе в Карелии из-за лопнувшего колеса

В аварии в Кондопожском округе пострадал водитель фуры

фото пресс-службы Госавтоинспекции РК

В дорожной полиции поделились некоторыми подробностями аварии в Кондопожском округе. Ранее мы писали, что фуру пытались поднять двумя кранами, движение было заблокировано, скопилась пробка.

ДТП произошло вечером 15 октября на федеральной трассе «Кола» между Кондопогой и Янишполем. В Госавтоинспекции предварительно установили, что во время движения у грузовика с прицепом «произошел взрыв колеса». Фура опрокинулась на левую сторону.

В аварии травмы получил 51-летний водитель.

«Петрозаводск говорит» писал на днях о трагическом ДТП с самосвалом. Грузовик раздавил автомобиль с женщиной и ребенком.