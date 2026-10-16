В России предложили позже начинать уроки в школах

В Общественной палате предложили перенести начало школьных уроков на 9 утра

Фото сгенерировано Алиса AI

Перенести начало уроков в школах на 9 часов утра предложили в Общественной палате. Об этом пишут РИА Новости.

Как считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, это имеет значение для учеников, которым по темноте приходится добираться в школу. Перенос начала занятий на более позднее время повысит безопасность детей.



Изменения могут быть уместны после осенних каникул и вплоть до весенних каникул, то есть на две четверти, уточнил Гриб.

Он также отметил, что это должно быть удобно и ученикам, и родителям, и педагогам.