Аварию на сетях в Петрозаводске мешают устранить припаркованные машины

6 октября в Сулажгоре произошла авария на сетях наружного освещения. Перестали работать фонари во дворах домов на улице Пограничной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Энергетики за сутки неоднократно выезжали к месту аварии, однако, специалисты не могут проникнуть в подстанцию, поскольку вход в нее перекрыт припаркованными автомобилями. Сейчас поиск владельцев транспортных средств идет с помощью ГИБДД.

В мэрии попросили жителей карельской столицы не парковать свои автомобили рядом с трансформаторными подстанциями. Нужно оставлять зазор, необходимый для проведения ремонтных работ в случае аварии.