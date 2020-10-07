07 октября 2020, 15:53
Аварию на сетях в Петрозаводске мешают устранить припаркованные машины
Администрация карельской столицы призывает владельцев транспортных средств не парковаться вблизи трансформаторных подстанций
6 октября в Сулажгоре произошла авария на сетях наружного освещения. Перестали работать фонари во дворах домов на улице Пограничной, сообщили в пресс-службе мэрии.
Энергетики за сутки неоднократно выезжали к месту аварии, однако, специалисты не могут проникнуть в подстанцию, поскольку вход в нее перекрыт припаркованными автомобилями. Сейчас поиск владельцев транспортных средств идет с помощью ГИБДД.
В мэрии попросили жителей карельской столицы не парковать свои автомобили рядом с трансформаторными подстанциями. Нужно оставлять зазор, необходимый для проведения ремонтных работ в случае аварии.