07 октября 2020, 15:53
Общество

Аварию на сетях в Петрозаводске мешают устранить припаркованные машины

Администрация карельской столицы призывает владельцев транспортных средств не парковаться вблизи трансформаторных подстанций

6 октября в Сулажгоре произошла авария на сетях наружного освещения. Перестали работать фонари во дворах домов на улице Пограничной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Энергетики за сутки неоднократно выезжали к месту аварии, однако, специалисты не могут проникнуть в подстанцию, поскольку вход в нее перекрыт припаркованными автомобилями. Сейчас поиск владельцев транспортных средств идет с помощью ГИБДД.

В мэрии попросили жителей карельской столицы не парковать свои автомобили рядом с трансформаторными подстанциями. Нужно оставлять зазор, необходимый для проведения ремонтных работ в случае аварии.

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Метки: 
Петрозаводск
Сулажгора
улица Пограничная
электрические сети
авария
подстанция
ремонт
парковка
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