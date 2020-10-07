Журналист, отбывавший наказание в Сегеже, написал книгу и руководство

Константин Федоров, журналист и блогер из г. Заполярный, осужденный за истязание несовершеннолетних в 2019 году на три года, уже вышел из колонии и вернулся к активной творческой деятельности, сообщает «Мурманский вестник».

Об этом Федоров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Все началось с того, что весной 2018 года в полицию обратилась жительница Заполярного, мама одного из потерпевших. В ходе проверки следователи изъяли технику у журналиста муниципальной газеты «Печенга». Там хранились видеофайлы, где он зафиксировал противоправные действия в отношении детей. Видеозаписи помогли следствию установить еще семерых потерпевших.

Под видом игр Федоров совершал в отношении детей (мальчики до 14 лет) насильственные действия, которые причиняли несовершеннолетним физические и психические страдания, установил суд. Речь идет о так называемом «собачьем кайфе» (игре с асфиксией) — умышленном перекрытии доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления согласно статье 117 УК РФ «Истязание, то есть причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса», совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.

Хотя по совокупности деяний, описываемых в ст. 117, блогеру вполне можно было дать от трех до семи лет, Константин получил всего три года колонии общего режима. Наказание он отбывал в Сегеже.

В местах лишения свободы блогер не терял времени даром и написал книгу, а также пособие по видеомонтажу. Параллельно Федоров организовал студию кабельного телевидения «Выгозерье». Исходя из этого, можно предположить, что слухи о жуткой сегежской зоне несколько преувеличены.

Судя по времени выхода, осужденный журналист вышел на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение), не отсидев отмеренных ему судом трех лет.

Я прекрасно понимаю свой проступок, за который понес заслуженное наказание, и сожалею, что причинил проблемы окружающим меня людям. Я приношу всем свои искренние извинения... Особенно моим родным за ту боль, что они испытали. В данный момент я принял решение, что несмотря ни на что, буду работать на благо общества. Постараюсь исправиться в глазах людей и быть полезным для окружающих.

– обратился к своим подписчикам Федоров после освобождения.

Он добавил, что продолжит заниматься видеоблогингом и фотографией, писать книги и разрабатывать проекты для социальной среды. «Но буду работать только со взрослыми людьми», — заверил блогер.