В России забили тревогу из-за голодных волков вблизи жилых домов

Пока Россию атакуют голодные волки, в Карелии охотники взяли под контроль районы из-за медведей

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О выходах голодных волков в населенные пункты пишет Life. Хищники стали чаще появляться вблизи жилых построек и нападать. Журналисты назвали ситуацию массовым нашествием голодных волков.

Случаи появления серых разбойников зафиксированы в Московской, Ленинградской и Тюменской областях, Екатеринбурге и других российских регионах.

С начала осени в Подмосковье волков видели минимум десять раз. Звери стали нападать на скот на Кубани, подходить слишком близко к людям в Свердловской области. Голодные волки бродят по дорогам, забредают в населенные пункты в поисках пищи.

Эксперты пытаются найти объяснения подобному поведению хищников. Возможными причинами называют доступность пищевых отходов, миграцию перед зимовкой и вырубку лесов.

В отдельных регионах страны обсуждают меры по регулированию численности волков, в том числе отстрел в охотничьих угодьях.

В Карелии тем временем озаботились ситуацией с медведями. Власти региона подчеркивают, что в республике случаев трагической встречи человека и бурого хозяина нет. В настоящее время пристальное внимание охотников обращено на семь районов и округов республики. В Минприроды Карелии заявили, что в центре внимания охотников территория вблизи населенных пунктов в Беломорском округе (Пушной, Лехта, Шижня, Сухое, Водников, Вирма), Олонецком районе (Обжа), Муезерском округе (Суккозеро), Кеми, Питкярантском округе (Салми), Пряжинском районе (Ведлозеро), а также рядом с Соломенным (Петрозаводск).