Обманутая петрозаводчанка снова отдала аферистам 2,7 млн рублей

Женщине чудом вернули деньги, а она снова наступила на те же грабли

Фото: Петрозаводск говорит

Пенсионерка, которая недавно стала жертвой мошенников, опять попалась в ловушку преступников и отдала возвращенные ей деньги.

В первый раз мошенники похитили у 75-летней жительницы Петрозаводска 2,7 млн рублей, заставив ее передать деньги курьеру. Полиция задержала курьершу, подельницу аферистов, при ней были деньги петрозаводчанки. Всю сумму вернули пенсионерке.

Однако на этом история не закончилась. Как рассказали в МВД Карелии, несмотря на предупреждения полицейских, петрозаводчанка снова разговаривала с мнимыми силовиками, которые снова уговорили женщину выйти на улицу, взяв с собой сбережения. Злоумышленники сказали, что собираются задержать преступника при передаче денег.

Когда пенсионерка передала накопления, ее отправили домой, запретив смотреть в окна. Потом ей позвонили и сказали, что преступник задержан, а все деньги ей вернут, как и в прошлый раз. Поверив телефонным собеседникам, женщина прождала свои деньги две недели и, заподозрив неладное, повторно обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных лиц.