Подростку из Петрозаводска грозит серьезный тюремный срок

Юношу из карельской столицы подозревают в сбыте наркотиков и в легализации денег

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В Петрозаводске перед судом предстанет 17-летний подросток, который обвиняется в совершении пяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также с легализацией денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным источника, юноша вошел в состав организованной преступной группы, которая занималась продажей незаконных веществ. С декабря 2025 года по март 2026 года он получал оптовые порции товара, расфасовывал их на разовые дозы и организовывал тайники-закладки в городе. Деятельность несовершеннолетнего была остановлена правоохранителями. У него было изъято более 67 граммов наркотиков.

Более 325 тысяч рублей, заработанных на этом сомнительном бизнесе, юноша легализовал, прогнав через криптовалютные платежные системы.

Материалы направлены в суд. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы.

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