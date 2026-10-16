Сообщения о падении цен на туры в Турцию из-за ливней не подтвердились

Снижение стоимости путевок в это время происходит ежегодно

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Российский союз туриндустрии опроверг информацию о резком снижении цен на туры в Турцию из-за непогоды. Изменение стоимости путевок связано с окончанием пляжного сезона, отметили там, что происходит каждый год. Об этом пишет ТАСС.

В РСТ напомнили, что спрос на туры в это время года всегда снижается. Стоимость отдыха зависит от ряда факторов: дат вылета, наличия мест на рейсах, категории отеля и условий проживания. В связи с этим отдельные недорогие предложения не отражают общую ситуацию на туристическом рынке.

Ранее канал Shot сообщил, что отдых в Анталье резко подешевел на фоне мощных ливней, каких там не видели, по словам местного мэра, последние 100 лет. По данным канала, путевки «всё включено» продают за 30 тысяч рублей – столько стоит пятидневный отдых в четырехзвездочном отеле вместе с перелетом.