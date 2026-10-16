Петрозаводчанин заплатит штраф за пренебрежение к безопасности ребенка

Рейд ГАИ прошел в четверг в карельской столице

Фото ГАИ

В четверг, 15 октября, в Петрозаводске на улице Зайцева прошел рейд Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, инспекторы проверяли, как водители перевозят детей. Было выявлено одно нарушение. В автомобиле на заднем сидении ехал четырехлетний малыш. Он находился в детском кресле, но не был пристегнут ремнем безопасности. Перевозившему его водителю придется заплатить штраф в 5000 рублей.

Госавтоинспекция города призывает водителей не рисковать жизнью и здоровьем детей.

Ранее сообщалось о том, что подростку из Петрозаводска грозит до десяти лет лишения свободы.