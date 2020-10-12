Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 12 октября

Обновленная онлайн-карта продемонстрировала главные очаги заражения Covid-19 в Карелии на 12 октября.

Больше всего зараженных в Петрозаводске - 2680. Более 200 больных в Кондопожском районе (235) и в Прионежском районе (208).

Далее следуют Кемский район (188), Беломорский район (150), Сортавальский район (149), Сегежский район (122), Лоухский район (117), Олонецкий район (116), Суоярвский район (115), Костомукша (114) и Лахденпохский район (108).

Меньше всего заболевших в Калевальском районе - 20 человек.