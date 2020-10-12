Заболеваемость ОРВИ в Карелии пошла на спад

Роспотребнадзор прояснил ситуацию по ОРВИ в Карелии. По сообщению управления, за прошедшую неделю в республике было зарегистрировано 4127 заболевших ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости.

Уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 18,7%. Превышение отмечено среди взрослых 15 лет и старше. Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога.

Специалисты сообщили, что при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделяется риновирус, за неделю выявлено 15 случав. Вирусов гриппа по-прежнему не обнаружено.

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