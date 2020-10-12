Жителей Карелии попросили пополнить запасы донорской крови

Жителей Карелии просят поделиться кровью. На республиканской станции переливания требуется донорская кровь групп O (I) Rh (-), O (I) Rh (+), B (III) Rh (-), B (III) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают, также приостановлен забор плазмы. Доноров принимают по предварительной записи по телефонам: +7965-817-1085 , 76-42-65 (с 13 до 15). Сдать кровь можно в будни с 8 до 13 часов на улице Пирогова, 4-а.

Кроме того желающих сдать кровь приглашают 24 октября на «Субботу доноров». Акция будет проходить с 8 до 12 часов. На нее также необходимо предварительно записаться.

При этом на станции напоминают, что отложить сдачу крови на один месяц следует при признаках ОРВИ, в случае посещения зон повышенного риска в последний месяц или при контакте с кем-то, кто посещал зоны повышенного риска.

Фото: blood47.ru