Массовая проверка автомобилистов на трезвость пройдет в Петрозаводске

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут во вторник, 13 октября, в Петрозаводске. Об очередном рейде «Контроль трезвости» сообщили в Госавтоинспекции.

Дорожное ведомство также приводит статистику аварий с участием автомобилистов подшофе. За девять месяцев в карельской столице было зарегистрировано 11 аварий c участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей были отстранены от управления транспортными средствами.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение уже грозит уголовная ответственность.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска