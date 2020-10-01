Губернатор Мурманской области привился от коронавируса

Глава Мурманской области Андрей Чибис сделал прививку от Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор соседнего с Карелией региона подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Вакцинация прошла без последствий. Он сообщил, что прививку сделал во время поездки в Москву.

Сегодня карельский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса выпустил новые рекомендации для жителей республики. Их соблюдение, отметили власти, позволит избежать введения новых строгих ограничительных мер.