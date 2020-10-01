Почти девять тысяч человек заболели Covid-19 в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8945 человек. Умерли 169 пациентов. Выздоровели 5985 человек. Такую информацию приводит федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 2424. В Санкт-Петербурге 285 новых случаев, в Архангельской области - 141, в Мурманской области - 93, в Ленинградской области - 75.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 1 185 231 раз. Скончался 20 891 пациент. Выздоровели 964 242 человека.