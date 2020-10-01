Жителям Карелии пообещали дождливый октябрь

Синоптики пообещали, что октябрь в России будет теплым. Средняя температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет.

По данным метеорологов, в большинстве регионов количество осадков не превысит средних многолетних значений. Впрочем, Карелия составит исключение из правил. В нашей республике осадков ожидается больше нормы.

Ранее синоптики давали несколько другой прогноз по погоде в октябре, утверждая, что основные показатели будут в пределах нормы.

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