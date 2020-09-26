Какими будут поздняя осень и зима в Карелии: прогноз дает Росгидромет

Какими будут поздняя осень и зима в Карелии. Ответ на этот вопрос дали федеральные синоптики. Росгидромет на днях опубликовал долгосрочный температурный прогноз в России на октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года и январь, февраль, март 2021 года.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА (Гидрометцентра России, Северо-Евразийского Климатического Центра, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. При этом средние значения температуры в большинстве регионов предполагаются ниже, чем в предыдущем отопительном периоде»,

– говорится во введение к документу.

Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

«Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58–81%»,

– утверждают научные работники.

Портал «Петрозаводск говорит», изучив отчет, собрал в нем информацию по Северо-Западному федеральном округу и республике Карелия.

Для справки. В легенде к карте приведены градации аномалий температуры «Ниже нормы», «Около Нормы», «Выше Нормы». Также в легенде цветом представлены распределения вероятностей осуществления прогноза для каждой градации. Графически вероятности представлены в виде гистограмм. На столбиках гистограмм приведены вероятности (слева – ниже нормы, в центре –норма, справа – выше нормы).

Октябрь

Погода во второй осенний месяц в Карелии будет скорее всего теплее, чем в прошлом году. «Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа» – сообщают синоптики. Норма для Петрозаводска составляет плюс 3,3 градуса.

Ноябрь

Этот месяц также будет немного теплее, чем обычно, так как средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа выше нормы. Норма для Петрозаводска – минус 2,5 градуса.

Декабрь

Средняя температура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа. Норма для Петрозаводска – минус 7,6 градуса.

Январь

Никаких серьезных природных катаклизмов не предвидится. Температура воздуха будет в пределах нормы. Норма для Петрозаводска – минус 11,4 градуса.

Февраль

Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Норма для Петрозаводска – минус 9,9 градуса.

Март

Среднемесячная температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений. Норма для Петрозаводска – минус 4,4 градуса.

Подробный прогноз погоды на октябрь 2020 года читайте здесь.