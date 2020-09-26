Бабье лето завтра продолжится в Карелии

Завтра, в воскресенье 27 сентября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер прогнозируется ночью юго-восточный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – от +9 до +11 градусов, днем – от +17 до +19 градусов. Давление будет от 767 до 768 мм.рт.ст.

В целом по Карелии, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью – от +8 до +13 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.

Информация о погоде в районных центрах от gismeteo.ru

В Костомукше – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха от +9 до +15 градусов.

В Сегеже – ясно, от +10 до +16 градусов.

В Сортавале – ясно, от +11 до +18 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

О том, какая погода будет в октябре 2020 года можно узнать здесь.