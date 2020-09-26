Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 сентября
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +18,+20 градусов. Такой прогноз дает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Карелии также переменная облачность. По северным районам утром и днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;
В Кондопоге днем +18;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +20;
В Пудоже днем +20;
В Сегеже днем +17;
В Сортавале днем +17;
В Суоярви днем +19.
Ранее стало известно, что в четверг в Петрозаводске был побит температурный рекорд. Кроме того ведущий синоптик Карельского гидрометцентра Елена Ишкина порадовала жителей республики прогнозом.