Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 сентября

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +18,+20 градусов. Такой прогноз дает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Карелии также переменная облачность. По северным районам утром и днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;

В Кондопоге днем +18;

В Медвежьегорске днем +17;

В Олонце днем +20;

В Пудоже днем +20;

В Сегеже днем +17;

В Сортавале днем +17;

В Суоярви днем +19.

Ранее стало известно, что в четверг в Петрозаводске был побит температурный рекорд. Кроме того ведущий синоптик Карельского гидрометцентра Елена Ишкина порадовала жителей республики прогнозом.