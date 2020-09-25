Жителям Карелии обещают теплую погоду в субботу

В субботу, 26 сентября, в Петрозаводске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +18,+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти. Такой прогноз дает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



В Карелии также переменная облачность. По северным районам утром и днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +3 градусов. Днем потеплеет до +16, +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +17;

В Кондопоге ночью +10, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +9, днем +17;

В Олонце ночью +8, днем +20;

В Пудоже ночью +7, днем +20;

В Сегеже ночью +9, днем +17;

В Сортавале ночью +10, днем +17;

В Суоярви ночью +8, днем +19.

Ранее стало известно, что в четверг в Петрозаводске был побит температурный рекорд. Кроме того ведущий синоптик Карельского гидрометцентра Елена Ишкина порадовала жителей республики прогнозом.